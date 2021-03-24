سفير مصر فى بوينس أيرس يلتقي وزير الخارجية الأرجنتيني في حضور سفراء...

أقام السفير أمين مليكة، سفير جمهورية مصر العربية لدى الأرجنتين، يوم ٢٣ مارس الجاري، مأدبة غداء على شرف وزير الخارجية الأرجنتيني "فيليبي سولا"، بحضور سفراء المجموعة العربية المعتمدين في بوينس أيرس.

وخلال اللقاء أكد السفير المصري علي عمق العلاقات التاريخية التي طالما جمعت بين الدول العربية والأرجنتين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأعرب عن تقدير مصر للأهمية التي توليها حكومة الرئيس "ألبرتو فيرنانديز" لتعزيز العلاقات مع المنطقة العربية، وكذا عن حرص مصر والدول العربية على تطوير العلاقات الثنائية مع الأرجنتين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

من جانبه، أثني وزير الخارجية الأرجنتيني على المستوى المتميز للعلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الخارجية الأرجنتينية تتطلع لتنظيم جولات للمنطقة العربية، تُعقد خلالها لقاءات رسمية بين المسئولين الأرجنتينيين ونظرائهم بالدول العربية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين، سعياً إلى استشراف فرص للتعاون الاستثماري المُشترك، وكذا بحث سُبل تعزيز التبادل التجاري بين الطرفين.