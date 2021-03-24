جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بخالص العزاء لسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى ولدولة الإمارات العربية المتحدة، والشعب الإماراتى الشقيق فى وفاة الشيخ حمدان بن راشد، وزير المالية، والذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.





ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويتقبله فى الصالحين. وتوفىَّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وزير المالية الإماراتى ونائب حاكم دبى، عن عمر ناهز 76 عامًا وهو شقيق سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم إمارة دبي. وقضى الشيخ حمدان ثلاثة أرباع عمره ومسيرته وزيرًا ومسؤولًا عن مؤسسات عدة فى حكومات الإمارات المتعاقبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة الأزهرى ينعى الشيخ حمدان بن راشد وزير المالية الإماراتى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.