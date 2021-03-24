الاجتماع الثانى فى أسبوع.. مدبولى يتابع ترتيبات امتحانات الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، خلال اجتماع عقده بحضور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسؤولى الوزارتين والجهات المعنية.





وأكد مدبولى الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة هذا الأمر، كى نكون جاهزين بكل الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبى الأول، والذى سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة فى الإمتحان الرسمى، لافتًا إلى أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج هذا الامتحان التجريبى، لاختبار المنظومة.

وعرض وزير التربية والتعليم، خلال الاجتماع، نتائج اجتماع تم عقده بشأن استعدادات عقد امتحان الثانوية العامة، بحضور المسؤولين من الوزارتين وعدد من الجهات، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحلول الفنية المتعلقة بالأجهزة وخطوط الربط ببنك المعرفة، وسبل التأكد من ملاءمة سرعات خطوط الربط الخاصة بالمدارس وكذلك إتاحة السرعات المناسبة من خلال السنترالات.

وأضاف الوزير أن الإجتماع تطرق إلى دراسة كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وايجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الانترنت، ومراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور طارق شوقى أنه تم التوافق بشأن كل التفاصيل، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تقديم خطة زمنية لرئيس الوزراء بالتنفيذ، محدد بها كل المهام والمسئوليات، مشيرًا إلى أنه تم الإتفاق على إجراء تجارب لإختبارات الطلاب، مرتين فى شهر إبريل ومايو، من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، وذلك بهدف اختبار المنظومة، وتحديد المشكلات وحلها تمهيدًا لإجراء اختبارات تجريبية فى شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات أنه تم عقد اجتماع مع فرق العمل، وتم تحديد المسئوليات ودور كل جهة، مشيرًا إلى أنه تم وضع 3 بدائل كى نضمن أن يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.