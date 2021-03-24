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صور- بسبب الرياح.. سقوط سقف وعمود إنارة بالإسكندرية

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الإسكندرية - هشام وليد 2021-03-24 12:12 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وتسبب نشاط الرياح فى سقوط سقف من الصاج أعلى عقار بمنطقة خورشيد بحى المنتزه أول بالإسكندرية، ما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة وانهيار شرفة عقار مجاور.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه تم رفع عامود الإنارة والسقف الصاج، وإعادة فتح الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.

وفى حى وسط الإسكندرية، تسببت الرياح فى سقوط شجرة بشارع حسين فهمى، ما استدعى تدخل مسئولى الحى لتقطيعها، لتسهيل عملية رفعها.

خسائر الرياح فى الإسكندرية

وفى سياق ذات صلة، أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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