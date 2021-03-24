صور- بسبب الرياح.. سقوط سقف وعمود إنارة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وتسبب نشاط الرياح فى سقوط سقف من الصاج أعلى عقار بمنطقة خورشيد بحى المنتزه أول بالإسكندرية، ما أدى إلى اصطدامها بعامود إنارة وانهيار شرفة عقار مجاور.

وقالت جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، إنه تم رفع عامود الإنارة والسقف الصاج، وإعادة فتح الشارع مرة أخرى أمام حركة المرور.

وفى حى وسط الإسكندرية، تسببت الرياح فى سقوط شجرة بشارع حسين فهمى، ما استدعى تدخل مسئولى الحى لتقطيعها، لتسهيل عملية رفعها.

وفى سياق ذات صلة، أعلن محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.