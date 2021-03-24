الدقهلية: إزالة 181 حالة تعديات بأحياء شرق وغرب المنصورة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن الأجهزة المحلية بنطاق المحافظة تمكنت من إزالة 181 حالة تعد بمساحة إجمالية قدرها 28 ألفا و943 مترا مربعا بنطاق أحياء شرق وغرب المنصورة ومراكز "المنصورة وأجا وشربين وطلخا وميت غمر" ضمن الموجة الـ17 لإزالة التعديات.





وأضاف محافظ الدقهلية فى بيان اليوم الأربعاء أن الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق مع قوات الشرطة وكل مستويات الإدارة المحلية وقطاع الرى بالدقهلية، موجها رؤساء المدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفورى عن حالات التعدى الجديدة بعد انتهاء أعمال موجة الإزالات. وشدد المحافظ على أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة.

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