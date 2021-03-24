جراحة ناجحة لأشرف المستغيث بالوزراء وإزالة حصوة الحالب

استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لاستغاثة المواطن أشرف.ا، حيث يعاني من حصوة بالحالب ويحتاج إلى عمل عملية تفتيت للحصى أو إزالتها جراحيًا

في إطار حرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء على رصد استغاثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المختلفة

على الفور قام فريق التدخل السريع للجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع الحالة لاستيفاء كافة البيانات والتقارير الطبية الخاصة بها، وعرضها على اللجنة الطبية العليا والتي أوصت بتحويل الحالة إلى مستشفى غنيم فرع منية سمنود، وعليه تم التواصل والتنسيق مع أ.د أحمد شومة رئيس قسم المسالك البولية بمستشفى غنيم، والذي قرر على الفور التدخل الجراحي مع الحالة، وتم بالفعل عمل العملية واستئصال الحصوة وتم خروج المريض بعد تحسن حالته.

جدير بالذكرأن من أعراض حصوات المسالك البولية ألم في الكلية، دوار وقئ، حمى وتعرق، ، وجود دم في البول في حالات نادرة، وتعتمد الأعراض الظاهرة وشدة الألم التي يشعر بها المريض على موقع الحصوة، لذا يجب عليك زيارة الطبيب حال شعرت بأى من هذه الأعراض.

وتؤكد لجنة الاستغاثات الطبية استمرار متابعتها للحالات عن كثب، وكذلك استمرارها في رصد الاستغاثات الطبية للمواطنين على مدار الساعة وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.