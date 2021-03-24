التعليم العالي: الانتهاء من أول موسوعة مصرية للنباتات الطبية البرية

استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث حول الانتهاء من "الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية" بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ للحفاظ على ثروة مصر من النباتات الطبية البرية.

أوضح التقرير أن الموسوعة تُعد أول عمل متكامل ومنظم من نوعه؛ لتوثيق كل مايتعلق بالنباتات الطبية البرية فى مصر على غرار موسوعات النباتات الطبية العالمية، مثل: موسوعة النباتات الطبية البريطانية، وموسوعة النباتات الطبية الهندية، وتتكون الموسوعة من عشرة أجزاء، وتضم 435 نباتًا طبيًّا بريًّا.

وأشار التقرير إلى قيام نخبة من الباحثين المصريين بتجميع الدراسات والمعلومات المتاحة عن النباتات الطبية البرية مرفقة بالصور الملونة، تضمنت أسماء النبات العلمية، والوصف الظاهرى والتوزيع الجغرافي له، والوضع من حيث تعرضه لأخطار تهدد وجوده، وطرق الزراعة والحصاد والتخزين، والمكونات الكيميائية الأساسية والفعالة به، والاستخدامات الطبية الشعبية له، والمصادر والأصول الوراثية للنبات، والمعلومات المسجلة عن النبات إقليميًّا، وكذلك اقتصاديات النبات.

أكد التقرير أهمية نشر هذه الموسوعة للإسهام في إنشاء قاعدة بيانات للنباتات الطبية البرية في مصر، وتوثيق وحماية الابتكارات والممارسات التقليدية القائمة على النباتات الطبية، والمساهمة فى حفظ الأصول الوراثية لها، بالإضافة إلى تشجيع أنشطة صون النباتات الطبية البرية، سواء من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والدولية، كما تتيح للباحثين مصدرًا للمعلومات العلمية حول النباتات الطبية المصرية.