وزير الإنتاج الحربى يناقش التعاون المشترك مع وزير الصناعة البيلاروسى

جدة - نرمين السيد - عقد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، جلسة مباحثات مع Petr Parkhomchyk وزير الصناعة البيلاروسى، وعدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات البيلاروسية عبر تقنية "الفيديو كنفرانس".





جاء ذلك لبحث موضوعات التعاون المشترك القائمة والمستقبلية بين الطرفين، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض المهندس محمد أحمد مرسى رؤية وزارة الإنتاج الحربى بشأن تعميق التصنيع المحلى من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، وتم بحث آليات تعزيز التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربى والشركات البيلاروسية فى العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة ماز – المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة ببروسكا أجروماش – الصوامع ومخازن الغلال بالتعاون مع شركة سيل انيرجو بروم – معدات تحريك التربة من لوادر وهراسات وجرارات وكلاركات بالتعاون مع شركة أمكادور – الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة منسك للجرارات – المحركات بالتعاون مع شركة منسك للمحركات).

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى حرص الوزارة على تحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على الجانبين من خلال الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة فى شركات الإنتاج الحربى، بما يساهم فى زيادة نسبة المكون المحلى والقيمة المضافة فى الصناعة المحلية.

ولفت إلى سعى وزارة الإنتاج الحربى لكى تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة فى السوق المصرية والعربية والإفريقية، مؤكدًا على جاهزية شركات الإنتاج الحربى لتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات التى يتم تصنيعها فى الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية، وعلى رأسها منتجاتها من (الشاحنات والمعدات الزراعية والمحركات والصوامع).

من جانبه، عرض Petr Parkhomchyk إمكانية فتح آفاق جديدة للتعاون فى مجالات تصنيعية من خلال الإنتاج المشترك لألات الورش.

وأعرب وزير الصناعة البيلاروسى عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية، والتى عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع الإنتاج الحربى فى مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار إلى دور وزارة الإنتاج الحربى المستمر فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر، مؤكدًا اهتمام الجانب البيلاروسى بتعزيز التعاون مع الجانب المصرى فى إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة إستراتيجية طويلة الأجل.

وفى نهاية اللقاء، وجه وزير الصناعة البيلاروسى الدعوة لوزير الدولة للإنتاج الحربى للمشاركة فى معرض "MILEX 2021" المقرر إقامته بمنسك خلال شهر يونيو 2021.

وأكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على مواصلة التعاون المثمر مع الجانب البيلاروسى فى مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات البيلاروسية.