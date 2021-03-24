صور.. سفير مصر فى بوينس أيرس يلتقى وزير الخارجية الأرجنتينى

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جدة - نرمين السيد - وخلال اللقاء، أكد السفير المصرى على عمق العلاقات التاريخية التى طالما جمعت بين الدول العربية والأرجنتين على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، وأعرب عن تقدير مصر للأهمية التى توليها حكومة الرئيس "ألبرتو فيرنانديز" لتعزيز العلاقات مع المنطقة العربية، وكذا عن حرص مصر والدول العربية على تطوير العلاقات الثنائية مع الأرجنتين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.
من جانبه، أثنى وزير الخارجية الأرجنتينى على المستوى المتميز للعلاقات بين الجانبين، مشيراً إلى أن الخارجية الأرجنتينية تتطلع لتنظيم جولات للمنطقة العربية، تُعقد خلالها لقاءات رسمية بين المسؤولين الأرجنتينيين ونظرائهم بالدول العربية، بمشاركة القطاع الخاص من الجانبين، سعيا إلى استشراف فرص للتعاون الاستثمارى المُشترك، وكذا بحث سُبل تعزيز التبادل التجارى بين الطرفين.
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