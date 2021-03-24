صور .. افتتاح مجمع الملاعب الجديد فى جامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - حضر الافتتاح كل من الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال، عميد كلية التربية الرياضية بنين، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

وقال رئيس الجامعة إن افتتاح الملاعب يأتى فى إطار الاهتمام بالأنشطة الرياضية، ودعم اكتشاف المواهب الرياضية، لتخريج طلاب قادرين على تمثيل مصر فى كل المحافل الرياضية الدولية.

وحث قنصوه طلاب جامعة الإسكندرية على المشاركة فى الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من أعمال تطوير الملاعب فى خدمة النوادى الرياضية الكبرى بالإسكندرية.

من جانبه، أشاد الدكتور هشام جابر، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، بما جرى انجازه من أعمال التطوير والتجهيزات اللازمة، لتطوير مهارات الطلاب ودعم الأنشطة الرياضية بالجامعة.

وشملت أعمال التطوير مجمع الملاعب المفتوحة، وصيانة حمام السباحة، واستخراج المياه الجوفية لرى الملاعب، فضلا عن افتتاح منطقة لممارسة اللياقة البدنية للطلاب فى الهواء الطلق.

تأتى أعمال التطوير ضمن مبادرة "حرم رياضى جامعى صحى" لطلاب الجامعة، والتى أطلقتها وزارة الشباب والرياضة.