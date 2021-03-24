شيخ الأزهر يعزى الشيخ محمد بن راشد فى وفاة أخيه نائب حاكم دبى

جدة - نرمين السيد - تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبى، فى وفاة أخيه الشيخ حمدان بن راشد، نائب حاكم دبى، وزير المالية، الذى وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.





وتقدم الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، وإلى أسرة الفقيد، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

ونعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، الشيخ حمدان، وزير المالية، وذلك فى تغريدة عبر حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

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