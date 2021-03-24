إنفوجراف .. مصر تواصل تبطين الترع

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع وما تم إنجازه من المشروع حتى اليوم.

وسيساهم مشروع تأهيل وتبطين الترع، فى تقليل التلوث نتيجة انسياب الماء دون معوقات كما كان يحدث فى السابق من تراكم الطمى والحشائش أمام المياه، بالإضافة لفائدته العظيمة توفير المياه وجعل الفاقد صفر.

كما سيساهم المشروع فى تأهيل الجسور وترتيبها بما يسمح بجعلها طرق سهلة للسير عليها من الأفراد والمركبات، وبما يحسن المظهر الحضارى للأماكن المجاورة للترع، ويساهم فى تحسين البيئة المحيطة بالترع، كما يسمح تبطين الترع بإنشاء مشروعات للمزارع السمكية فى هذه الترع، وفق نظم جيدة تقلل الهدر وتساعد فى استخدام مخلفات الأسماك فى تسميد الأراضى الزراعية.