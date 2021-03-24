تشريعية النواب تناقش تغليظ عقوبة ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - بدأ اجتماع لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، منذ قليل، لنظر مشروع قانون تعديل قانون العقوبات بشأن ختان الإناث، والذى انتهى من نظره مجلس الشيوخ ووافق عليه خلال جلساته العامة الأسبوع الحالى.





ووصف مجلس الشيوخ ظاهرة ختان الإناث، بأنها من أبشع الظواهر الاجتماعية التى تضرب بجذورها فى أعماق المجتمع المصرى، وتمثل انتهاكًا لحرمة جسد الإنسان الذى لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق وهو ما يؤثر سلبًا على المقومات الأساسية والأخلاقية التى يقوم عليها المجتمع.

ويستهدف القانون بأت يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو الحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنین.

وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاوة المهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد المدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة، فضلاً عن العقوبات المتقدمة، بعزل الجانى من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التى أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أم كان مديرها الفعلى بارتكابها، بما لا يخل بحقوق غير الحسن النية ونشر الحكم فى الجريدتين يوميتين واسعتى الانتشار بالمواقع الاليكترونية التى يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

وكان نواب مجلس الشيوخ أعلنوا موافقتهم على مشروع القانون وتشديد العقوبات من أجل مواجهة هذه الظاهرة والحد منها بل إنهائها، حيث طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بمنع أى طبيب يجرى عملية ختان أنثى من مزاولة المهنة والتحويل إلى وظيفة إدارية إذا مكان يعمل فى الحكومة، ومنعه من مزاولة المهنة تمامًا إذا كان لا يعمل لدى الحكومة، فيما أعلن النائب ياسر الهضيبى، رفضه مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات فى شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.