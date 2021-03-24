بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - منذ قليل - برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض عدد من الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة، أبرزها تطورات مستجدات فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، لبحث ترتيبات إجراء امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، خلال اجتماع حضره الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء الحرص على تكثيف عقد الاجتماعات لمتابعة هذا الأمر، كي نكون جاهزين بكل الاستعدادات قبل إجراء الامتحان التجريبي الأول، والذي سيتم عقده بنفس الإجراءات المتبعة في الامتحان الرسمي، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة دقيقة لنتائج هذا الامتحان التجريبي، لاختبار المنظومة.

وعرض وزير التربية والتعليم خلال الاجتماع نتائج اجتماع تم عقده بشأن استعدادات عقد امتحان الثانوية العامة، بحضور المسئولين من الوزارتين وعدد من الجهات، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحلول الفنية المتعلقة بالأجهزة وخطوط الربط ببنك المعرفة، وسبل التأكد من ملاءمة سرعات خطوط الربط الخاصة بالمدارس وكذا اتاحة السرعات المناسبة من خلال السنترالات.

وأضاف الوزير أن الاجتماع تطرق إلى دراسة كفاءة استخدام شرائح الطلاب أثناء الاختبارات وإيجاد حلول لكافة المشكلات، ومدى كفاءة استيعاب الحوسبة السحابية الخاصة لمنصة الاختبارات لجميع الطلاب، ودراسة مدى الاحتياج لزيادة سرعة الإنترنت، ومراجعة الشبكات الداخلية والمسارات من الخوادم بالمدارس وحتى الاتصال بالحوسبة السحابية.

وأكد الدكتور طارق شوقي، أنه تم التوافق بشأن كل التفاصيل، وخلال الأسبوع المقبل سيتم تقديم خطة زمنية لرئيس الوزراء بالتنفيذ، محدد بها كل المهام والمسئوليات، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على إجراء تجارب لاختبارات الطلاب، مرتين في شهر أبريل ومايو، من داخل المدارس لدراسة كفاءة الشبكات وشرائح الطلاب، بهدف اختبار المنظومة، وتحديد المشكلات وحلها تمهيدا لإجراء اختبارات تجريبية في شهر يونيو كمحاكاة للاختبارات النهائية.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات، أنه تم عقد اجتماع مع فرق العمل، وتم تحديد المسئوليات ودور كل جهة، مشيرًا إلى أنه تم وضع 3 بدائل كي نضمن أن يتمكن كل طالب من أداء الامتحان بسهولة ويسر.