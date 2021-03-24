أسقفية الخدمات تكشف عن دور الدكتورة فينيس ومشروع «التأهيل من أجل التشغيل»

جدة - نرمين السيد - يضم شهر مارس عددًا من المناسبات ذات المعانى الخاصة، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة، ففيه يحل يوم المرأة العالمى ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وفيه أيضًا ومنذ يومين، توفيت بعد حياة ملؤها الإنجازات، إحدى رموز العمل الميدانى والأكاديمى بمصر، والتى قدمت نموذجًا للمرأة الناجحة الرائدة، الدكتورة فينيس كامل جودة، الأستاذ المتفرغ فى المركز القومى للبحوث والوزير الأسبق للبحث العلمي.





وقالت أسقفية الخدمات عن الراحلة: "بخلاف حصولها على عدد كبير من التكريمات والجوائز العلمية مثل جائزة الدولة التى حصلت عليها 4 مرات، كانت آخرها من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عيد العلم عام 2017، كانت للدكتورة فينيس جودة إنجازات عديدة مثل كونها أول وزيرة للبحث العلمى، وأول امرأة مصرية تُمنَح درجة الدكتوراه فى العلوم من الجمعية الملكية بإنجلترا، واختيارها من منظمة العالم الثالث للمرأة فى العلوم ضمن 10 سيدات على مستوى الدول النامية كرائدة فى مجال العلوم والتكنولوجيا". كذلك اهتمت الراحلة بمساعدة الشباب والشابات الذين يعانون من البطالة، فبدأت من خلال أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية فى عمل برنامج للتدريب والتأهيل المهنى للشباب والشابات طبقًا لاحتياجات سوق العمل بناءً على أسس علمية فى التعليم والتقييم لضمان الجودة، وخصصت لذلك وديعة بنكية تُنفَق عوائدها على مشروع "التأهيل من أجل التشغيل" الذى يتكفل بتوفير ما يحتاجه رواده فى ختام كل دورة من أدوات أساسية وتوفير فرص عمل لهم. ولم تتوقف الدكتورة فينيس عن مساعدة من يعانون من البطالة حتى فى ظل انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، بل ظلت موجودة تؤدى واجبها الذى أخذت على عاتقها القيام به تجاه مجتمعها ووطنها، حتى فاضت روحها الطاهرة وأعمالها الصالحة تتبعها لتقف بها أمام الله.

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