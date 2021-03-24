فيديوجراف- مصر - بوروندى.. زيارارت متبادلة لتعميق العلاقات الثنائية‎

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز الزيارات المتبادلة بين مصر وبوروندى.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندى، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

أكد الرئيس حرص مصر على دعم الاحتياجات التنموية لبوروندى، لا سيما فى قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتعدين والزراعة، من خلال تعظيم استثمارات الشركات المصرية المتخصصة التى أصبحت لديها تجربة وخبرة عريقة فى تلك المجالات، فضلاً عن نقل الخبرات وبناء القدرات من خلال الدورات والمنح التى تقدمها مصر للإسهام فى بناء الكوادر البوروندية.