أبرزها ضوابط «حياة كريمة».. 3 اجتماعات للجنة تضامن النواب الأسبوع المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضح المستشار الإعلامى لرئيس لجنة تضامن النواب أن الاجتماع الأول الأحد المقبل يتضمن مناقشة مبادرة حياة كريمة بهدف معرفة ضوابط تنفيذ المبادرة واشتراطات اختيار القرى الأشد فقرا والخطط الزمنية لتغطية كل القرى الأشد احتياجا على مستوى الجمهورية، وتم توجيه الدعوة لوزراء "التخطيط والتنمية الاقتصادية - التضامن الاجتماعى - المالية - التنمية المحلية".

كما يتضمن الاجتماع الثانى الإثنين المقبل عقب الجلسة العامة، وذلك لمنانشة تقرير اللجنة للرد على بيان الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الذى تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 1 فبراير 2021 ونتائج الجولات الرقابية التى قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.

وأضاف قنديل أن الاجتماع الثالث الثلاثاء المقبل عقب الجلسة العامة، سيناقش تقرير اللجنة للرد على بيان الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية الذى تم عرضه أمام المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 18 يناير 2021 ونتائج الجولات الرقابية التى قام بها أعضاء اللجنة خلال الفترة الماضية.