عاجل.. نص كلمة الرئيس السيسى خلال استقباله نظيره البوروندى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس السيسى، خلال كلمته، "إنه لمن دواعى سرورى البالغ أن أرحب بأخى الرئيس ندايشيمى والوفد المرافق لسيادته فى بلده الثانى مصر، فى أول زيارة له إلى القاهرة، متمنياً له وللوفد المرافق إقامة طيبة ومثمرة".

وأضاف: "أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن تقديرنا البالغ للعلاقات التاريخية التى تجمع مصر مع جمهورية بوروندى الشقيقة، من خلال روابط أزلية وتاريخية مشتركة، تعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وتابع: "لقد أجريت مع أخى الرئيس مباحثات مكثفة، سادتها روح التفاهم والتنسيق حيال عدد كبير من الموضوعات الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إذ توافقت إرادتنا السياسية نحو تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة التى تجمعنا والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وقد أكدتُ حرص مصر على تطوير وتعميق كل أشكال التعاون القائمة بين البلدين والتى شهدت فى السنوات الأخيرة الكثير من التطورات الإيجابية، تحقيقًا لمصالح الشعبين الشقيقين".

وأكد: "عكست مداولاتنا مدى التقارب فى وجهات النظر بين البلدين حيال مجمل القضايا، وهو أمر ليس بالجديد بين مصر وبوروندى، بل يعد سمة مميزة للعلاقات الوطيدة التى تجمع بلدينا.. كما حظيت جهود تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية بين البلدين باهتمام خاص فى مباحثاتنا اليوم، وأكدت من جانبى استعداد مصر لتطوير هذا التعاون الذى يحقق أهداف التنمية فى البلدين، سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارى، والذى نأمل فى أن يشهد المزيد من النمو ليرتقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين".

وأمضى قائلاً: "بحثنا كذلك سبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى النفاذ للسوق البوروندى، وهو ما يأتى فى إطار ثقتنا بما لدى الرئيس البوروندى من أجندة تنموية طموحة يسعى من خلالها لتعزيز الازدهار فى بلده الشقيقة.. واتفقنا كذلك على تكثيف التعاون فى مجال نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وبناء قدرات الكوادر الوطنية فى بوروندى، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف القطاعات.

وقال: "أنتهز هذه الفرصة لأؤكد لسيادة الرئيس أن مصر ستظل شريكاً رئيسياً لكم فى جهودكم من أجل تحقيق التقدم، وستقدم كل ما يمكنها من العون والمساندة لجمهورية بوروندى الشقيقة لإنجاز أهداف وخطط التنمية التى تعملون وحكومتكم من أجلها.. كما ناقشنا اليوم سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى وجهودنا المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، وأكدنا رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".

واستطرد: "استعرضنا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، وأكدتُ ضرورة السعى للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيدًا عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".

واختتم كلمته قائلا: "الرئيس ايفاريست ندايشيمى، أسعدنى لقاؤكم اليوم، وإننى أتطلع لمزيد من التعاون فيما بين بلدينا بشكل وثيق لما فيه المصلحة المشتركة لنا ولقارتنا الإفريقية، وأتمنى لبوروندى كل الخير والاستقرار والرفاهية، وأجدد ترحيبى بكم والوفد المرافق لفخامتكم فى بلدكم الثانى مصر".