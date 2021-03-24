أنا مين وليه؟.. تدريب للكهنة على بناء هوية جنسية صحية

جدة - نرمين السيد - أتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بالتعاون مع خدمة الأنبا أبرآم بكنيسة القديس مار مرقس الرسول فى مصر الجديدة، تدريبًا للآباء الكهنة حول كيفية بناء هوية جنسية صحية لدى الأبناء والوقاية من المثلية الجنسية، بعنوان "أنا مين وليه؟".





شمل التدريب، الذى حضره 48 كاهنًا من إيبارشيات مختلفة، موضوعات مثل تاريخ الطب النفسى، والأسباب المحتملة للميول المثلية، وحماية الأطفال من التحرش والإساءات. تكون التدريب من 4 لقاءات مكثفة عبر الإنترنت استمر كل منها لحوالى 8 ساعات.

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