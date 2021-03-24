فى اجتماع الحكومة اليوم.. رئيس الوزراء يستعرض نتائج زيارته للأردن

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسته، نتائج أعمال الدورة الـ 29 لاجتماع اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى عقدت فى العاصمة الأردنية عمان، فى زيارة تشرف خلالها بصحبة 11 وزيرا، وعدد من المسئولين.





وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى مجريات اللقاء الذى جمعه بجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذا الإشارة إلى أنه من المرتقب عقد قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق، كما تم اليوم اجتماع الوزراء المعنيين من الدول الثلاث للتحضير لهذه القمة.

وأكد رئيس الوزراء على العلاقات المتميزة التى تربط مصر والأردن، قيادة وحكومة وشعبا، وكذا النتائج المهمة التى أسفرت عنها جلسة المباحثات المشتركة، وأهمها توقيع 7 وثائق لتدعيم التعاون الثنائى بين البلدين فى مجالات:

"تعزيز قدرات الربط الكهربائى، وتبادل الخبرات، والموارد المائية، والآثار، ومراقبة الشركات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والتنمية الحضرية".

كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للوزراء المعنيين، مثمنا الجهود الواسعة التى قاموا بها من أجل توسيع أطر التعاون بين البلدين.

وعلى جانب آخر، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان الذى يستدعى من المواطنين المزيد من الحرص، كما حذر من عودة ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، مؤكدا أن التزام كل فرد بإجراءات الوقاية يضمن سلامة المجتمع ككل.