الجنايات تقضى بإعدام سفاح الجيزة شنقا فى قضية قتل صديقه

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، بمعاقبة المتهم قذافي فراج المعروف بـ"سفاح الجيزة"، بالإعدام شنقا بتهمة قتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار.

وفى جلسة ماضية، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم فى ارتكاب جريمته الشنعاء بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجنى عليه في بولاق الدكرور.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتان ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين" الطالبة بكلية الحقوق، ودفنها في شقة ببولاق.