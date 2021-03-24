كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء، وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة.
جاء ذلك عقب ورود بلاغ لقسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء بحدوث مُشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء، وآخرين من محافظة أسيوط ومقيمين بمدينة دهب.
وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة (أحد الأشخاص ينتمى للطرف الأول) بدائرة القسم إصطدم بـ (شخصين ينتميان للطرف الثانى) حال ترجلهما بذات المنطقة ، نتج عن ذلك إصابتهما بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة تم التصالح فيما بينهم.وفى وقت لاحق حدثت بينهما مشادة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما ، ونتج عن ذلك إصابة (4) أفراد من (الطرف الثانى) بكدمات متفرقة، وإضرام النيران بسيارة ملاكى ملك أحد أفراد (الطرف الثانى).
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء تنسيقاً وقطاع الأمن العام وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفى المشاجرةً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمن جنوب سيناء يسيطر على مشاجرة بدهب ويضبط المتهمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.