أمن جنوب سيناء يسيطر على مشاجرة بدهب ويضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء، وتمكنت القوات من ضبط طرفى المشاجرة.

جاء ذلك عقب ورود بلاغ لقسم شرطة دهب بمديرية أمن جنوب سيناء بحدوث مُشاجرة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من مجموعة من الأشخاص بجنوب سيناء، وآخرين من محافظة أسيوط ومقيمين بمدينة دهب.

وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة (أحد الأشخاص ينتمى للطرف الأول) بدائرة القسم إصطدم بـ (شخصين ينتميان للطرف الثانى) حال ترجلهما بذات المنطقة ، نتج عن ذلك إصابتهما بجروح وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسم ، وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالعرض على النيابة العامة تم التصالح فيما بينهم.وفى وقت لاحق حدثت بينهما مشادة تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهما ، ونتج عن ذلك إصابة (4) أفراد من (الطرف الثانى) بكدمات متفرقة، وإضرام النيران بسيارة ملاكى ملك أحد أفراد (الطرف الثانى).

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء تنسيقاً وقطاع الأمن العام وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط طرفى المشاجرةً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.