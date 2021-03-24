البحوث الفلكية: رمضان 30 يوما وآخر أيامه فلكيا الأربعاء 12 مايو

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن أخر أيام شهر رمضان المعظم لعام 1442 هجريا 2021 ميلاديا، سيكون الأربعاء 12 مايو المقبل، وتكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما.
وأكد المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بذلك يكون يوم الأربعاء 12 مايو هو المتمم لشهر رمضان، وتكون غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو ( عيد الفطر المبارك )، وصلاته بالقاهرة 5:28 صباحا.
جاء ذلك خلال الندوة التى ينظمها معمل أبحاث الشمس بمعهد البحوث الفلكية، بعنوان "رصد هلال شهر رمضان المبارك بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية"، التى تبث من خلال الصفحة الرسمية للمعهد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وبرنامج ZOOM.
ويشارك فى الندوة أساتذة معمل أبحاث الشمس بمعهد الفلك برئاسة الدكتور أسامة رحومة رئيس قسم أبحاث الشمس بالمعهد، والدكتور محمد غريب أستاذ الشمس، والدكتور ياسر عبد الهادى ، استاذ الشمس ، ونخبة من أساتذة المعهد بينهم الدكتوة رباب عبد الحميد و الدكتور سامي خليل عبد المرضي والدكتور أمير حسين والدكتورة ماجدة محب الدين و أحمد عبدة المناوي والدكتور أحمد أبو الوفا.
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