الرئيس السيسى: سد النهضة قضية وجود ونرفض أى منهج أحادى يسعى لفرض الأمر الواقع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أنه ناقش، اليوم الأربعاء، مع رئيس بوروندى إيفاريست ندايشيميى بقصر الاتحادية، سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين فى مجال الموارد المائية والرى، والجهود المشتركة لتعظيم الاستفادة المستدامة من موارد نهر النيل، قائلا: "أكدنا على رؤيتنا لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل".
وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى كلمته بالمؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره البوروندى، أنهما استعرضا التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، كقضية وجودية تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مضيفًا: "أكدت ضرورة السعى للتوصل فى أقرب وقت ممكن إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، بعيداً عن أى منهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب".
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