الرئيس السيسى: بحثت مع "ندايشيمى" تيسير عمل الشركات المصرية فى بوروندى

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن مباحثاته مع نظيره البوروندى إيفاريست ندايشيمي، تناولت جهود تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره البوروندى: "أكدت من جانبي استعداد مصر لتطوير هذا التعاون الذى يحقق أهداف التنمية فى البلدين، سواء على مستوى التبادل التجارى أو الاستثمارى، والذى نأمل فى أن يشهد المزيد من النمو ليرتقى لمستوى العلاقات السياسية بين البلدين".
وقال الرئيس أن المباحثات تناولت سبل تيسير عمل الشركات المصرية الساعية إلى النفاذ للسوق البوروندى، وهو ما يأتى فى إطار ثقتنا بما لدى الرئيس البوروندى من أجندة تنموية طموحة يسعى من خلالها لتعزيز الازدهار فى بلده الشقيق.
كما اتفقا على تكثيف التعاون في مجال نقل الخبرات المصرية، وتوفير الدعم الفنى، وبناء قدرات الكوادر الوطنية في بوروندي، وذلك من خلال مواصلة البرامج التدريبية التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى مختلف القطاعات.
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