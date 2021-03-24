5 سنوات حبس.. تشريعية النواب تغلط عقوبة ختان الإناث

جدة - نرمين السيد - تسببت المادة 242 مكرر أ من قانون العقوبات، في جدل واسع خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، لمناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث.





وتقضى المادة، بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات لمن أجرى ختانا لأنثى بإزالة أى جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو ألحق إصابات بتلك الاعضاء، وتصل للسجن المشدد حال نشأ عاهة مستديمة.

وحسبما وافقت اللجنة، تقضى المادة (242 مكرراً) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئى أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولاً لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلى عالمًا بارتكابها، بما لا يخل بحقوق غير حسنى النية، ونشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتيى الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التى يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، إذ قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة فى الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومى للأمومة والطفولة أن أى مساس بالعضو التناسلى يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزى بقوله أن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.

وفى الوقت الذى طالب فيه بعض النواب بالأخذ بمقترح الحكومة فى الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا والتى كانت تقضى والتى ذكرت العقوبة لكل من "سوى أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلاً من الاكتفاء بعبارتى "بشكل جزئى أو تام"، وحذر النائب أحمد حمدى ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيدة أن هذه العبارة في منتهي الخطورة إذ ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا أو التعامل معه، متسائلاً: "عمليات التحول الجنسى هنعمل فيها إيه، يا ترى هتبقى معاقب عليها أم ستبقي علي وضعها".