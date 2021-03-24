وزير التنمية المحلية يتلقي تقريراً من غرفة العمليات عن متابعة حالة الطقس...

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اليوم الاربعاء 24/3/2021 تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال مما يؤدي إلي انخفاض الرؤية مع ارتفاع فى درجات الحرارة علي معظم انحاء المحافظات، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.

وقال اللواء محمود شعراوى أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الاجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحري لليوم الثاني علي التوالي ، كما أوقفت الاجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ أعمال الملاحة بميناء البرلس ، وأوضح التقرير أنه تم إغلاق ميناء السخنة بمحافظة السويس وذلك نظراً لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحرارة علي معظم انحاء المحافظة .

وأشار التقرير إلى تعرض محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومطروح وأسيوط لرياح متوسطة الي شديدة محملة بالأتربة والرمال وانخفاض الرؤية علي معظم انحاء المحافظة .

ولفت التقرير إلي تعرض باقي المحافظات لرياح محملة بالرمال والاتربة وانخفاض الرؤية مع ارتفاع في درجات الحراراة علي معظة انحاء المحافظات .

وطالب اللواء محمود شعراوى، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات التى تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات في الطقس ، مشدداً على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة .

وناشد وزير التنمية المحلية ، المواطنين بتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية".

وأضاف " شعراوي " أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة في متابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.