منحة رمضان من 450 إلى 1500 جنيه وشهر على الأساسي.. 6 جهات حكومية تقرر صرف مكافآت لموظفيها قبل رمضان

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محمد سياف - ابو ظبي - قررت عدد من الجهات الحكومية صرف منحة رمضان 2021 لموظفيها قبيل هذا الشهر الكريم، وعادة ما تقوم عدد من الوزارات والهيئات الحكومية بصرف منح ومكافآت للموظفين العاملين لديها في المناسبات الدينية إعانةً منها على الظروف المعيشية، أو تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل. 6 جهات حكومية تقرر صرف منحة رمضان لموظفيها الجهة الأولى| التأمين الصحي حيث وافق رئيس هيئة التأمين الصحي الدكتور محمد ضاحي، على منح جميع العاملين بالتأمين صرف شهر على الأساسي وبحد أدنى 1500 جنيه لجميع العاملين، كما قرر ضاحي صرف 1200 جنيه للعاملين بالهيئة بنظام اليومية، وذلك بمناسبة شهر رمضان. الجهة الثانية| هيئة الإسعاف حيث قررت هيئة الإسعاف صرف منحة 450 جنيه تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل. الجهة الثالثة| وزارة الأوقاف حيث قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف منحة رمضان بقيمة 450 جنيه لجميع العاملين بالوزارة. الجهة الرابعة| الأزهر الشريف حيث قرر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف صرف مكافأ قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين بالأزهر وكذلك الموظفين الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الصحة. اقرأ أيضاً: الجهة الخامسة| جامعة الأزهر حيث قرررئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه لجميع العاملين بها وذلك قبيل شهر رمضان. الجهة السادسة| جامعة عين شمس حيث قرر رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني صرف مكافأة 1000 جنيه، لكل العاملين بالجامعة وفروعها وكلياتها وإدارتها ومعاهدها.

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