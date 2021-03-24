فيديو.. إنشاء أكبر قاعدة سارى علم بمصر وإفريقيا بالعاصمة الإدارية

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ويعد مبنى مجلس النواب فى العاصمة الإدارية الجديدة تحفة معمارية دشنت بأيدى مصرية وفق المعايير العالمية، وهو مشروع ضخم تم إنجازه فى وقت قياسى لم يتجاوز العام ونصف العام، ويتزين المبنى من الخارج بنظام إضاءة ليلية مبهرة والتى جرت تجربتها حسب ما يظهر فى الصور التى يرصدها هذا التقرير.
كما تتميز قاعة مجلس النواب بوجود قبتين وسطية وعلوية، وتعد من أكبر القباب التى تم تنفيذها على مستوى العالم، ومن المفترض أن تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، منوها بأن القبة الوسطية معدنية بوزن 320 طنا وتم تركيبها بواسطة 3 أوناش، والقبة العلوية قطرها 57 مترا بوزن 250 طنا تم تنفيذها بالكامل وتم صبها بماكينة حديثة، مشيرا إلى أن ارتفاع المبنى يصل إلى 75 مترا.
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