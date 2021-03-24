لمنع الغش.. «التعليم» تحظر دخول الأجهزة الالكترونية إلى اللجان

جدة - نرمين السيد - وقال خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، يمنع دخول الأجهزة الالكترونية فى اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات.

وتابع: أما "الثانوية العامة" سوف تسمح بدخول التابلت، لأن امتحاناتها الكترونية ولكن فى بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الانترنت.

وأضاف: لم نطبع كتب ورقية هذا العام وبالتالى "لا يملك كل الطلاب هذه الكتب" ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص فى هذه الحالة، ولذلك سوف توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان فى ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومى للامتحانات، وأرجو أن نثق فى قدرتنا على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان علما بان هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.

واختتم: من المهم جدا التقييم فى جو من "تكافؤ الفرص" حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقى بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقى من الامتحانات.