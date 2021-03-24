- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وقال خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، يمنع دخول الأجهزة الالكترونية فى اللجان المدرسية "لمنع ظاهرة الغش" باستخدام هذه الأدوات.
وتابع: أما "الثانوية العامة" سوف تسمح بدخول التابلت، لأن امتحاناتها الكترونية ولكن فى بيئة تكنولوجية تمنع الدخول على الانترنت.
وأضاف: لم نطبع كتب ورقية هذا العام وبالتالى "لا يملك كل الطلاب هذه الكتب" ولذلك هذا يتنافى مع تكافؤ الفرص فى هذه الحالة، ولذلك سوف توفر الوزارة المعلومات المرتبطة بالامتحان فى ورقة خاصة لكل الطلاب يتم إعدادها من المركز القومى للامتحانات، وأرجو أن نثق فى قدرتنا على هذا بما يتناسب مع أسئلة الامتحان علما بان هذا يتم تطبيقه على كل الطلاب.
واختتم: من المهم جدا التقييم فى جو من "تكافؤ الفرص" حتى يتبين كل طالب مستواه الحقيقى بالنسبة لزملائه ونحقق الهدف الحقيقى من الامتحانات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمنع الغش.. «التعليم» تحظر دخول الأجهزة الالكترونية إلى اللجان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.