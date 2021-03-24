لماذا لا تعقد امتحانات التيرم الثانى من المنزل؟.. وزير التعليم يرد

جدة - نرمين السيد - رد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على سؤال البعض حول: "لماذا لا نعقد امتحانات التيرم الثانى من المنزل للصفين الأول والثانى الثانوى؟ قائلا: لأن امتحان المنازل سيكون مسرحًا للغش الجماعى بما يخل بتكافؤ الفرص ويفقد الامتحان من مضمونه وكلنا نعلم ذلك جيدا.





وأضاف الوزير، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": الامتحان من المنزل ممكن لو كان هدفه "تدريبى" أو كانت ظروف الجائحة تحول تماما دون الحضور إلى المدرسة ولكنه ليس حلا مثاليا طالما أن الكثيرين ما يزالوا يلجأون للتحايل على الامتحان. وتابع: لو التزم الجميع بالاعتماد على النفس وتفهم المجتمع التعليمى خطورة الغش لكان ممكنا الاعتماد على الامتحانات من المنزل وبإذن الله نصل جميعا لهذه الثقافة من احترام العمل والتعلم وإدراك أن الغش جريمة فى حق صاحبها وحق الآخرين. وأوضح الوزير، أنه لا علاقة للثانوية العامة بامتحانات سنوات النقل "ولا يجب الإسقاط عليها" لأنها مختلفة تماما عن ما يتم للصفين الأول والثانى الثانوى، متابعا: "الثانوية العامة الكترونية فى المدارس بالتابلت وبالكتاب والمراجع المتوفرة على الجهاز ولكن لن يمكن الدخول إلى الانترنت من خلال التابلت أثناء الامتحان.

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