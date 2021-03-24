طقس الغد لطيف ونشاط للرياح على السواحل الشمالية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غدا الخميس، لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية.
بينما يكون الطقس ومعتدل على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد.
وعن حالة الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد و جنوب سيناء .
وتشهد البلاد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.
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