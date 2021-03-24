الحكومة توافق على سك عملة معدنية بمناسبة «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - استعرضت الحكومة فى اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المستجدات المتعلقة بخطة توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومستلزماتها، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتوطين هذه الصناعة الهامة لتلبية احتياجات السوق المحلية.





وتمت الموافقة، وفقا لبيان صحفى لمجلس الوزراء، على الاستمرار فى إعطاء الأفضلية المقررة للمنتجات المستوفاة لنسبة المكون المصرى طبقاً لقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، بحيث تلتزم وزارة النقل والهيئات التابعة لها بأن تتضمن جميع عقود المشتريات والمناقصات المطروحة، تحقيق نسب مكون محلى متزايدة، وذلك اتساقاً مع القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية. كما وافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على المقترح المقدم من وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والخاص بسك عملة معدنية متداولة بمناسبة البدء فى المشروع القومى لتطوير القرى بالريف المصرى، الذى يأتى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك فى إطار تجسيد ما يتم من مجهودات ومشروعات قومية تتحقق على أرض الواقع، فى شكل عملات تذكارية أو عملات متداولة.

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