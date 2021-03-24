النشرة المرورية: إرشادات مهمة للسير أثناء سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع"، المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامية إيمان مختار، أن الحركة المرورية، اليوم الأربعاء، تعتبر متوسطة مع بداية فترة الذروة المسائية.

ووجه صابر بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية أثناء سوء الأحوال الجوية، وهى كالتالى:

1- عدم القيادة بسرعة مرتفعة على الطرق للتحكم فى السيارة.

2- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

3- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه، مع تشغيل إضاءة الانتظار باستمرار.

4- استخدام أصوات السيارة بين الحين والآخر.

5- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

6- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.

7- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين.

8- عدم السير على الطرق والمحاور الرئيسية والسفر إلا للضرورة الملحة خلال هذه الأيام لتفادى الحوادث.

وأشار محرر الشؤون الأمنية، إلى أنه بالنسبة لمحافظات الوجه البحرى، فتشهد محافظة الإسكندرية، بعض الأحجام بمحور 14 مايو المتجه لميدان فيكتور عمانويل، وكذلك بعض الأحجام بمحور قناة السويس المتجه لكورنيش الإسكندرية.

وأشار صابر إلى أن مدينة المنصورة تشهد بعض الأحجام فى الطريق القادم من حى الجامعة وشربين، فيما تشهد محافظة الغربية بعض الأحجام فى شارع الجلاء اتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا.

وتابع: "أما محافظة أسيوط، فتقابلنا الأحجام بمحور 23 يوليو القادم".

وأكد أن بعض قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، تشهد حركة مرضية عدا مناطق أعمال التوسعة والتطوير، وينتج عنها ظهور بعض الأحجام، ومن أبرزها أعلى مناطق المنيب وأعلى منزل الأوتوستراد.

وواصل محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090، حديثه بالقول: "محافظة الجيزة معظم المحاور فيها تعمل بشكل طبيعى، عدا بعض الأحجام بكورنيش العجوزة القادم من مستشفى الشرطة والمتجه للكيت كات لذا يفضل سلوك شارع السودان، وسط انتشار الخدمات المرورية للإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء محمد عامر، الذى وجه بنشر الخدمات المرورية، لاستيعاب أكبر قدر ممكن من السيارات فى فترة الذروة المسائية".

كما أشار إلى أن الحركة المرورية بمحور 26 يوليو تعمل بشكل طبيعى.

وأشار إلى أنه بالنسبة لمحافظة القاهرة، فأشار إلى ظهور بعض الأحجام بشارع الأزهر ومناطق شارع الجيش وشارع الجمهورية، وأيضا مطلع كوبرى الفردوس القادم من السيدة عائشة، فيفضل سلوك محور النصر.

ونصح صابر، بتجنب كوبرى 6 أكتوبر وكوبرى 15 مايو حيث يشهدان أحجام متفرقة، ويفضل سلوك كوبرى الجلاء وكوبرى الجامعة وكوبرى عباس وكوبرى الساحل فى التنقل بين القاهرة والجيزة.