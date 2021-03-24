صور.. جايكا والبنك الدولى يزوران منشآت الرعاية الصحية ببورسعيد

وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، فى بيان لها، إن زيارة الوفد اليابانى والبنك الدولى التى استغرقت يومين، شملت جولات تفقدية بعدد من المنشآت الطبية التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث تضمنت زيارة مستشفيى "النصر التخصصى للأطفال، النساء والولادة التخصصى" إضافة إلى زيارة وحدتى طب أسرة "الكويت، شمال الحرية".
وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار تحسين جودة الخدمات الطبية داخل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يعكس تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.
وخلال الزيارة، أشاد الوفد بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد، مؤكدين تميز مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى من شأنه خلق مظلة تأمينية صحية للمواطنين المصريين وفقًا لأعلى الممارسات الطبية، وذلك بالاعتماد على التجارب الدولية الرائدة فى الحفاظ على استمرارية تميز الخدمات الطبية بما يضمن أعلى جودة تليق بالمواطن المصرى.
ومن جانبه أعرب الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، عن سعادته بالاستعانة بالتكنولوجيا اليابانية فى تطوير برامج الرعاية الصحية.
كما أشار إلى تطور آلية الجانب اليابانى فى مجال التغطية الصحية الشاملة وخاصة فيما يختص بتقييم أنواع الأمراض والأدوية الأنسب طبقًا للتوجيه السليم للاستثمار الصحى، ووفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعتمدة على المستوى الدولى.
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية إلى سعى الهيئة الدائم للإستفادة من الخبرات الدولية فى مجال التأمين الصحى الشامل، لافتًا إلى أن التعاون بين الجانب المصرى و"جايكا" يسهم فى نقل نظم محدثّة من الجانب اليابانى لضبط آليات الرقابة والمتابعة لأنظمة التشغيل الخاصة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، بما يضمن جودة مخرجات العمل، ومن ثم جودة الخدمات المقدمة بمستشفيات الهيئة، حيث يسهم هذا التعاون بدوره فى تجنيب الهيئة باعتبارها ذراع الدولة الرئيسى لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة العوائق التى واجهتها اليابان، وتستفيد من ممارسات الجانب اليابانى السليمة فى تطبيق نظام التأمين الصحى خلال الـ50 عام الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. جايكا والبنك الدولى يزوران منشآت الرعاية الصحية ببورسعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.