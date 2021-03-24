النائب أحمد إدريس يثمن إيفاد علماء الأوقاف لإحياء ليالى رمضان عالميا

جدة - نرمين السيد - وجه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لحرصه على استمرار إيفاد علماء وأئمة مصر لمختلف دول العالم، فى ضوء دور مصر الريادى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى نشر الفكر الإسلامى الصحيح بمختلف دول العالم.





وثمن "إدريس" دور الدكتور محمد مختار جمعة، فى إيفاد 27 إمامًا وقارئًا جديدًا، خلال شهر رمضان القادم 1442هــ ، بالإضافة إلى 121 موفدًا ومعارًا يحيون ليالى شهر رمضان المبارك 1442هــ فى 24 دولة، إضافة إلى نحو "2230" من أئمة الوزارة الذين يعملون بمختلف دول العالم كمتعاقدين للعمل بالدعوة أو التدريس، ويسهمون فى إحياء أيام وليالى الشهر الفضيل بالدول التى يعملون بها.

وشدد النائب على أن هذا دليل قاطع على الدور التاريخى والمهم الذى تقوم به وزارة الأوقاف على المستوى العالمى.

ووجه النائب أحمد إدريس التحية والتقدير لجميع علماء وأئمة وواعظات وزارة الأوقاف، على دورهم التنويرى والمستنير فى إبراز صحيح الدين فى مواجهة فيروس كورونا داخل مصر ومختلف دول العالم المتواجدين بها.

كما ثمن حرص الدكتور محمد مختار جمعة، على استمرار إيفاد هؤلاء الأبطال لمختلف دول العالم، لإحياء ليالى شهر رمضان المعظم عالميًّا، رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا.