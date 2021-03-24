جدة - نرمين السيد - انعقدت الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين جمهورية مصر العربية، وجمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة يوم 24 مارس 2021 بمقر وزارة الخارجية، فى ضوء ما تم الاتفاق عليه خلال زيارة وزير الخارجية الباكستانى للقاهرة فى 17 فبراير 2021.





رأس الجانب المصرى السفير طارق الوسيمى مساعد وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، ورأس الجانب الباكستانى السفير د. خالد مأمون المساعد الخاص لوزير الخارجية الباكستانى لشؤون الشرق الأوسط. تناولت أعمال الجولة التاسعة للمشاورات مراجعة عامة لجميع جوانب العلاقات الثنائية، واستطلاع أفق وسبل التعاون المشترك الممكنة خلال الفترة القادمة لترفيع التعاون والتبادل إلى المستوى الذى يتلاءم مع العلاقات الثنائية السياسية الوثيقة والتاريخية بين البلدين، وبشكل خاص فى مجالات البحث العلمى، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعاون الثقافى والتعليمى والدينى. كما تم تبادل الرؤى بشأن أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل التنسيق فى المحافل الدولية والأممية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انعقاد الجولة التاسعة للمشاورات السياسية بين مصر وباكستان بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.