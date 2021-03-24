دعت المسلمين لاغتنامها.. الإفتاء تعلن موعد ليلة النصف من شعبان

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جدة - نرمين السيد - وكانت الدار فى فيديو أكدت، أنه ليس من البدعة إحياءُ هذه الليلة بأنواع القربات، فإنها من معانى قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾، مستشهدة بعدد من الأحاديث التى وردت فى فضل هذه الليلة، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا».
ودعت الإفتاء، المسلمين جميعًا إلى اغتنام هذه الليلة المباركة، والتقرُّب فيها إلى الله بالذكر والدعاء، وسؤاله الخير للنفس والأهل والوطن وجميع المسلمين.
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