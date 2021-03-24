منال نصر: الدولة برئاسة السيسى تدعم المرأة المصرية

جدة - نرمين السيد - أقيمت الاحتفالية، تحت رعاية الدكتور أحمد جمال عميد معهد أورام المنيا، والنائبة منال نصر عضو مجلس النواب، حيث أعربت عن سعادتها بالمشاركة فى الاحتفالية التى تأتى لتكريم المرأة، مشيدة بالجهود المجتمعية للمعهد فى إطار خدمة المجتمع.
وأشارت عضو مجلس النواب، وفقا لبيان صحفى، إلى أن المرأة المصرية استطاعت أن تثبت نفسها فى جميع المجالات، وحققت نجاحات يشهد لها الجميع.
ودعت نصر، المرأة المصرية إلى الاستمرار فى تحقيق الإنجازات، لا سيما أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى تدعمها، ما ظهر جليا الأحد الماضى بمجموعة توصيات خلال احتفالية المرأة المصرية والأمهات المثاليات.
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