انت الان تتابع تفاصيل خبر جديد خطوات التجديد والاستعلام عن مخالفات المرور 2021- عبر الإنترنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يعرض مصر فايف الرابط الرسمي الخاص بموقع الاستعلام عن مخالفات المرور 2021، وكذلك خطوات تجديد الرخصة إليكترونياً في بضع دقائق، حيث قد نال في الفترات الأخيرة إقبال شديد على المحركات البحثية ومواقع السوشيال ميديا على النطاق الجغرافي المصري، من قبل أصحاب السيارات بجميع أنواعها المختلفة سواء كانت سيارات “ملآكي أو درجات النارية أو سيارات نقل”، حيث يتخوف أصحاب المركبات من الذهاب إلى مكاتب والوحدات المرورية نظراً للإستمرار الحالة الوبائية في مصر والعالم، كما يتاح الآن البدائل الإليكترونية الآمنة والتي من خلالها تستطيع إجراء كافة الخدمات والإستعلامات بصورة إلكترونية من منزلك.

تابع.. الاستعلام عن مخالفات المرور:

الدخول على>> الموقع الرسمي لنيابات المرور، إضغط هنا.

إختيار الخدمات التي تريد إجراءها (استعلام- تظلم- سداد).

ثم إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة لذلك.

إضغط على خيار>> إستعلام.

كما يمكنك كذلك الدفع من خلال أنظمة الدفع الإليكترونية من منزلك والتي تتمثل فىما يلي>> نظام فوري- تطبيق مخالفاتي- البريد المصري.

كذلك يمكنك عن طريق منصة نيابة المرور الإلكترونية من تقديم التظلمات على آي من مخالفات المرور المسجلة على السيارة، والتي قد تخفض القيمة المالية لتلك المخالفات، فقط يجب الضغط على الخيار المخصص لإجراء التظلمات الموجود أسفل المنصة ومتابعة الخطوات المطلوبة.

تابع.. الشروط وضوابط تجديد رخصة السيارة إليكترونياً:

قد يهمك أيضاً بعد إجراء الاستعلام عن مخالفات المرور، معرفة شروط تجديد رخصة المركبة بعد إنتهاء مدة سريانها، حتي لا يتم إضافة آي غرامات تأخير على السيارة الخاصة بك، والتي تتمثل فيما يلي:

ألكي يتم تجديد الرخصة إليكترونياً يجب أن يكون نوع الترخيص ملآكي. يجب أن يقوم مالك السيارة بدفع الرسوم المستحقة من المخالفات وغيرها وكذلك التأمين والضرائب لإجراء عملية تجديد الرخصة. كما لا يجوز تجديد الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم تركيب الملصق الإليكتروني على المركبة .

خطوات إصدار الرخصة الإلكترونية- بوابة مصر الرقمية:

– الدخول على>> الرابط الرسمي للموقع، إضغط هنا.

– إختيار بند خدمات المرور «مركباتي».

– إدخال رقم لوحة المركبة المطلوب تجديدها.

– إدخال البيانات الخاصة بصاحب المركبة.

– سداد المخالفات ان وجدت.

– إختيار طريقة إستلام الرخصة، إما من خلال وحدة المرور التابع لها، أو من خلال التوصيل إلى المنزل، وفي تلك الحالة يتم إدخال العنوان بالتفصيل.