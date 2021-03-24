20 مليار جنيه لتمويل تكافل وكرامة فى موازنة العام المالى الجديد

جدة - نرمين السيد - وتسمح المخصصات فى الموازنة الجديدة تقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، وبدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومى لتنمية القرى والريف المصرى. ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/2022، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

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