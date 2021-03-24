القبطانة مروة السلحدار تنفى علاقتها بالسفينة الجانحة فى قناة السويس

جدة - نرمين السيد - ونفت القبطانة مروة السلحدار، ضابط أول بحرى، ما تردد فى وقت سابق عن علاقتها بالسفينة الجانحة فى قناة السويس، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى علاقتها بجنوح السفينة.

وفى تصريحات صحفية أكدت السلحدار أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى وتدعى قيادتها السفينة الجانحة فى قناة السويس، لا صحة لها، مشيرة إلى أنها على متن السفينة "عايدة 4" التابعة لهيئة السلامة البحرية بمحافظة الإسكندرية، لافتة إلى أنها تمارس عملها بشكل طبيعى، وليس لها أى علاقة بحاوية قناة السويس.

وأوضحت أن الخبر المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حول قيادتها السفينة الجانحة، مغالط تمامًا للواقع.

السلحدار التحقت بالعمل على السفينة "عايدة" برتبة ضابط ثان، وتُعتبر أول فتاة مصرية يوضع اسمها ضمن طاقم كبير للسفينة، حيث رفضت العمل فى الشركات الخاصة٬ مفضلةً العمل كإحدى أفراد طاقم الأسطول المصرى.

وأصبحت مروة واحدة من الطاقم الخاص بالسفينة عايدة 4 وهى سفينة تمتلكها الدولة متمثلة فى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية منذ عام 1992 ومخصصة لتموين الفنارات والمنائر المنعزلة، ويتم تشغيلها بمعرفة الهيئة، وهناك بروتوكول موقع مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتدريب طلبة الأكاديمية أثناء إبحار السفينة.

أما عن السفينة الجانحة بقناة السويس منذ صباح الثلاثاء، هى السفينة إيفر جيفن، المسجلة فى بنما، وكانت فى رحلة من الصين إلى ميناء روتردام فى هولندا، وتمر باتجاه الشمال عبر القناة فى طريقها إلى البحر الأبيض المتوسط عندما جنحت وباتت محصورة بين جانبى القناة.

وذكرت جيه.إيه.سى الشركة المالكة للسفينة، على موقعها الإلكترونى أن السفينة إيفر جيفنالتى تبلغ حمولتها 200 ألف طن كانت فى طريقها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط حين جنحت حوالى الساعة 7:40 صباح أمس الثلاثاء بعدما واجهت انقطاعا فى الكهرباء، بسبب حالة الطقس السيئ الذى يضرب مصر منذ أمس الثلاثاء، وتعرضها لعاصفة ترابية.

يذكر أن واقعة جنوح سفينة الحاويات فى قناة السويس، حدث صباح أمس الثلاثاء، ويعود السبب بشكل أساسى إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

وفور وقوع الحادث، تشكلت لجنة إدارة الأزمات بقيادة الفريق رئيس الهيئة، وتمت عمليات الإنقاذ من خلال إدارة التحركات بالهيئة، وبواسطة 8 قاطرات أبرزهم القاطرة بركة 1 بقوة شد 160 طنا، حيث تم الدفع من جانبى السفينة وتخفيف حمولة مياه الاتزان لتعويم السفينة واستئناف حركة الملاحة بالقناة.

ووجه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان رسمى صادر عن الهيئة، رسالة طمأنة بشأن حركة الملاحة بالقناة وانتظامها مرة أخرى من خلال مجرى القناة الأصلية، مشدداً على أن قناة السويس لا تدخر جهدا لضمان انتظام الملاحة وخدمة حركة التجارة العالمية.