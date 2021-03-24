غدا.. قطع المياه عن عدة شوارع بمدينة شبين الكوم لمدة 4 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، انقطاع المياه عن مدينة شبين الكوم لمدة 4 ساعات من الساعة 10 صباح يوم الخميس الموافق 25/3/2021 وحتى الساعة 2 من ظهر نفس اليوم، وذلك للقيام بأعمال ربط خطوط مياه بمدينة شبين الكوم.





وأوضحت الشركة فى بيان صحفى، أن الشوارع التى ستشهد انقطاع الخدمة هى: "التلاوى، مسجد المهاجرين، المستشار عبدالحليم علام، امتداد شارع التهامى، قاسم الشرقاوى، سامح أبو حسين، عباد الرحمن، عمر المختار، سعيد أبو راضى، اللبودى، المتفرعين من شارع السكه التحتنيه الموازى لشارع عاصم حما - كفر المصلحة". وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة. وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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