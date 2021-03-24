النائب محمد عمارة: المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت مردودا إيجابيا عن الفن كقوى ناعمة

أكد محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن شركة المتحدة للخدمات الإعلامية قدمت مردودا إيجابيا للغاية عن الفن كقوى ناعمة له رسالة سامية، كما أنها قدمت محتوى دراميا يتناسب مع الشارع المصرى، ولا يخدش حياء الأسرة المصرية، وينحاز للهوية الوطنية.

وأضاف عمارة، أن المتحدة للخدمات الإعلامية راعت المشاهد وقدمت له وجبة دسمة ومتنوعة من الأعمال الدرامية المختلفة، وابتعدت عن المشاهد التى تثير الغرائز أو تحوى تجاوزات غير مقبولة، كما أنه فيما يتعلق بالمحتوى الإعلامى تم عرض متزن للأخبار دون معلومات مغلوطة أو مفبركة.

وتابع عمارة: "أتمنى أن تقدم لنا أيضًا عمل فنى وثائقى عن حرب أكتوبر المجيدة باعتبارها إحدى أهم الملحمات التاريخية للجيش المصرى وبطولات جنودنا، وأثق أنها تستطيع أن تقدم لنا عمل فنى رائع يساعد فى تعزيز الانتماء ويبرز بطولات جنودنا".