خبير إعلامي: المتحدة كشفت حقيقة التنظيمات الإرهابية وتاريخها ومساعيها لضرب الفتن ونشر الشائعات

قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية كانت حائط الصد الأساسى والرئيسى للمحاولات الخبيثة فى نشر الشائعات، واستطاعت أن تكون صمام الأمان لدعم المواطن المصرى فى مواجهة حملات التزييف، والذى كشف حقيقة ما يثار من تزييف للحقائق وقلب الواقع بما يخدم الفكر الفوضوى الذى تسعى التنظيمات الإرهابية لنشره.

وأشار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة إلى أن الشركة المتحدة نجحت فى كشف حقيقة التنظيمات الإرهابية وتاريخها ومساعيها لضرب الفتن ونشر الشائعات، وكيف نجحت فى اختراق مؤسسات كثيرة لنشر دعوات الفوضى، وما تعمل عليه الدولة الآن للتصدى لذلك وتطهير المؤسسات من قوى الشر.

وشدد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن إنكار ما أحدثه الإعلام الوطنى من نجاحات وإنجازات تصدت لمساعى ضرب الاستقرار فنحن أمام طفرة إعلامية قوية، كما أنها غيرت حقيقة المحتوى الذى يُقدَّم للمواطن المصرى، بل ونجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى الوصول لكل منزل بمصر، فأصبح المواطن حاليًا متابعا بشكل كبير كل ما يُقدم له من قنوات ومواقع تنقل له الحدث والحقيقة بعكس قنوات إخوانية تبث الأكاذيب والفبركة لاستهداف بلاده.

ولفت إلى أن التعدد والتنوع الموجود فى الشركة المتحدة للخدمات المتحدة بشكل كبير على التأثير والوصول لكل المواطنين فى كل محافظات مصر، خاصة وأنها تعمل على تقديم وجبة إعلامية متكاملة من أخبار سياسية واقتصادية وترفيهية واجتماعية ودينية وغير ذلك من ما يطلبه المواطن، كل هذا ساعد فى بناء وعى المواطن المصرى.

وأوضح أنه على المستوى الفنى، فقد لعبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دورا كبيرا من خلال إبداعات درامية متميزة بلورت هذا الدور التوعوى والتنويرى وسدت الثغرات فى معركة بناء الوعى.