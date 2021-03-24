العواصف والرياح تقطع الطرق والكهرباء بشمال سيناء.. وتوقف الملاحة بميناء العريش البحري (صور)

المحافظة ترفع الطواريء وتواصل انعقاد غرفة العمليات بالديوان العام والمدن سقوط 7اعمدة كهرباء بالحسنة وتواصل اعمال الإصلاح بوسط سيناء وبئر العبد إغلاق ميناء العريش البحري لحين استقرار الأحوال الجوية السيئة

تشهد كافة مناطق مدن مراكز محافظة شمال سيناء، اليوم الاربعاء ، عاصفة ترابية ورياح شديدة محملة بالأتربة والرمال الناعمة، أدت الى انخفاض مستوى الرؤية وتعطلت حركة السير على كافة الطرق وخاصة طريق العريش القنطرة الساحلي الدولي.

واثرت العواصف المحلة بالغبار والتي تفي إلى حالة تصاحبها موجة شديدة البرودة على حركة المارة والأسواق حيث خلت الشوارع من المارة والتزم الأهالي بيوتهم بسبب الظروف الجوية الصعبة والعاصفة الترابية، وتجنبا للإصابة بالحساسية وحفاظا على السلامة العامة.

وادت العاصفة الترابية إلى زحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق بشمال سيناء، وأغلقت السير بعدة مناطق على الطريق الدولي القنطرة العريش وخاصة السادات والنجاح والعودة وبالوظة .

وفي منطقة وسط سيناء تسببت الرياح والعواصف الشديدة في سقوط 7 أعمده كهرباء جهد متوسط بمدخل مدينة الحسنه مما أدي إلي إنقطاع تام للكهرباء ، وتم إعادة التيار الكهربائي للمدينة وجاري عمليات الإصلاح بعدد من قرى مركز الحسنة

كنا تسببت الرياح الشديدة في تساقط عدد من الأشجار المعمرة وانقطاع الكهرباء لعدد من قرى جنوب بئر العبد ومدينة الشيخ زويد ، وجاري الإصلاح حسب مسؤولي شركة الكهرباء.

وقرر اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء رفع درجة الاستعداد بمختلف أجهزة ومديريات المحافظة، للتعامل مع أي شكاوى من المواطنين نتيجة استمرار الأحوال الجوية السيئة والعواصف الترابية التي تضرب المحافظة.

ووجه محافظ شمال سيناء باستمرار استعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، ومنها المستشفيات والإسعاف والمدارس ومراكز الشباب وباقي مرافق الخدمات من الكهرباء والتموين، ورفع حالات الطوارئ تحسبًا لأية تطورات جديدة ومتابعة الموقف لحظة بلحظة

قال أسامة الغندور ، سكرتير عام شمال سيناء، أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام تواصل انعقادها على مدى ال24 ساعة، مع المتابعة المستمرة للظروف الجوية، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن والمديريات المعنية وخاصة بالعريش والشيخ زويد ونخل والحسنة بوسط سيناء وبئر العبد شمال( غرب) المحافظة.

وحسب مصدر مسؤول بميناء العريش البحرى، ، أنه تم تنفيذ قرار تم إغلاق ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة بسبب شدة وسرعة الرياح ، وسيتم إعادة افتتاح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.