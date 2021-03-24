خلال جولته بقناة DMC.. كرم جبر: الإعلام المصري خط دفاع قوي فى ظهر الدولة المصرية

أجرى الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، جولة في قناة DMC، وكان في استقباله الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة قنوات DMC، والإعلامي محمود التوني، نائب رئيس القناة، وعدد من المسئولين بها، وتفقد رئيس المجلس الأعلى للإعلام القناة واطلع خلالها على تفاصيل العمل بها.

في البداية رحب الكاتب الصحفي محمود مسلم، بالكاتب الصحفي كرم جبر، مؤكدًا على الدور الكبير الذي يلعبه المجلس في ضبط وتنظيم المشهد الإعلامي، مضيفًا أن المجلس يعمل على تقويم المشهد الإعلامي والصحفي.

وعبر الكاتب الصحفي كرم جبر عن سعادته بوجوده في قناة DMC مؤكدًا أنها احدي القنوات التي تمكنت في سنوات قليلة للغاية من صنع اسم كبير في الإعلام المصري والعربي وصارت أحد المؤثرات في المشهد الإعلامي بالكامل، قائلا: «إن النجاح الإعلامي يكون وراءه نجاحًا كبيرًا في الإدارة وهذا ما تحقق في DMC، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالقناة على ما يبذلونه من جهد كبير لتقديم محتوي إعلامي منضبط».



وعقب ذلك شهد الكاتب الصحفي كرم جبر والكاتب الصحفي محمود مسلم والإعلامي محمود التوني، والإعلامية جاسمين طه ذكي والشيخ خالد الجندي والشيخ رمضان عبدالمعز، والإعلامية دينا عصمت، والاعلامية سالى شاهين والاعلامية داليا اشرف ولفيف من مذيعي القناة والعاملين بها، احتفاليه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، بمناسبة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لها في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021.



ووصف الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلامية سناء منصور، بالمقاتلة التي دخلت الكثير من المعارك الإعلامية الناجحة، مضيفًا أنها قامة إعلامية كبيرة جدًا يجب على الأجيال الجديدة أن تتخذها قدوة وتتعلم منها، كما أثني الكاتب الصحفي محمود مسلم، عليها، مؤكدًا أنها قامة كبيرة تعلم وتتلمذ على يدها الكثير من الإعلاميين ومقدمي البرامج، مضيفًا أن على الشباب التعلم منها والحصول على خبرتها.



ومن جانبها عبرت منصور عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لها، مضيفة أن ذلك التكريم يساوي الملايين بالنسبة لها، وأوضحت أن سعيدة بحضور الكاتب الصحفي كرم جبر احتفاليه القناة بها، وسعيدة بتكريم القناة لها في وجود العاملين بها.

وقال الشيخ خالد الجندي، إن تكريم الإعلامية سناء منصور هو تكريم لجميع العاملين بالإعلام، مضيفًا أنها تاريخ من العطاء المتواصل الذي لا ينقطع أو يندب، معبرًا عن سعادته بوجوده في احتفالية القناة بها.



وعقب ذلك عقد الكاتب الصحفي كرم جبر، لقاءًا مع قيادات القناة والعاملين بها، تضمن الحديث عن الدور الوطني للإعلام المصري، وكذلك ضوابط ومعايير العمل الإعلامي والتي وضعها المجلس لضبط المشهد الإعلامي.



وأكد الكاتب الصحفي كرم جبر، أن الإعلام المصري لعب ومازال يلعب دورًا كبيرًا في القضايا الوطنية الهامة وشكل خط دفاع قوى للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومهما فى توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.

وأضاف أن التحدى الأول والأكبر الذى يواجه الإعلام هو أن يكون مؤثرا بدرجة أكبر من الوقت الحالى، خاصة وأن السوشيال ميديا أصبحت تلعب دور الإعلام غير التقليدي، وبالتالي يجب أن يكون الإعلام مؤثرا فى السوشيال ميديا وليس على العكس، مضيفًا أن السوشيال ميديا تتميز بسرعة نشر الأخبار لكن ربما تفتقد إلى الدقة، لذلك فعلى الإعلام دورًا كبيرًا فى سرعة ملاحقة الأخبار والتأكد من المعلومة.

وأوضح، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مسئول عن تنظيم الإعلام وليس صناعته، مضيفًا أن المهمة صعبة وتحتاج إلى وقت للوصول إلى ضبط المشهد الإعلامي، مضيفًا أن الحرية هي الماء والهواء للإعلام والأخطاء التي تحدث بسبب الممارسة الديمقراطية يجب أن تعالج بوسائل ديمقراطية، وحرية الصحافة لا تشمل المفهوم الضيق ولكن بالمفهوم الواسع أدقق كل خبر وتكون المعلومات صحيحة ويكون النقد بناء.

أشار إلى أن المجلس له العديد من الصلاحيات طبقًا لقانونه، وأن أحد القضايا الأساسية التي عمل عليها المجلس منذ تأسيسه هي تنظيم التراخيص للقنوات الفضائية والصحف القومية والجزبية والخاصة فضلًا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم عمل شهادات موثقة تحمل علامة مائية مثل ورق البنكنوت لمنع التلاعب وحتى لا يتم تزويرها.

وتابع: نبحث ونحقق في الشكاوي التي ترد للمجلس وفحص المخالفات التي يتم رصدها، وأضاف رئيس الأعلى للإعلام، أن المجلس استضاف خلال الفترة الأخيرة معظم الوزراء في جلسات مغلقة أو مفتوحة لمعرفة تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية حتى يكون هناك تواصل بين الإعلام والوزراء وصناع القرار، كما نظم العديد من الحلقات النقاشية حول قضايا الأمن القومي والمحتوى غير الأخلاقي.



ومن جانبه عبر محمود مسلم، عن سعادته بوجود الكاتب الصحفي كرم جبر، مضيفًا أن جميع العاملين في DMC ملتزمون بالضوابط والمعايير الإعلامية، وعدم الخروج عن النص والبعد عن استخدام الألفاظ، وقال: «نعمل على الالتزام بفكرة أن المذيع ليس سياسي بل يؤدي دوره بمنتهى الحيادية ويقوم بعرض كافة الأراء المختلفة»، قائلا:«سعداء بالكم الكبير من الاستجابات من الوزراء والمحافظين للحالات الصعبة التي تعرضها القناة»، موضحًا أن ذلك هو أحد الأدوار الرئيسية للإعلام الوطني البناء.