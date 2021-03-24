صور.. كرم جبر فى جولة بـ dmc: إعلامنا يلعب دورا مهما فى القضايا الوطنية

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقباله، وفقا لبيان صحفى للمجلس، الكاتب الصحفى محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجموعة قنوات DMC، والإعلامى محمود التونى نائب رئيس القناة، وعدد من المسؤولين بها، وتفقد رئيس المجلس الأعلى للإعلام DMC واطلع خلالها على تفاصيل العمل بها.

وفى البداية رحب مسلم، بكرم جبر، مؤكدًا على الدور الكبير الذى يلعبه المجلس فى ضبط وتنظيم المشهد الإعلامى، مضيفًا أن المجلس يعمل على تقويم المشهد الإعلامى والصحفى.

وعبر الكاتب الصحفى كرم جبر عن سعادته بوجوده فى قناة DMC مؤكدًا أنها أحد القنوات التى تمكنت فى سنوات قليلة للغاية من صنع اسم كبير فى الإعلام المصرى والعربى وصارت أحد المؤثرات فى المشهد الإعلامى بالكامل، وقال: إن النجاح الإعلامى يكون وراءه نجاحًا كبيرًا فى الإدارة وهذا ما تحقق فى DMC، موجهًا الشكر لجميع العاملين بالقناة على ما يبذلونه من جهد كبير لتقديم محتوى إعلامى منضبط.

وعقب ذلك شهد الكاتب الصحفى كرم جبر والكاتب الصحفى محمود مسلم والإعلامى محمود التونى، والإعلامية جاسمين طه ذكى والشيخ خالد الجندى والشيخ رمضان عبدالمعز، والإعلامية دينا عصمت، والإعلامية سالى شاهين والإعلامية داليا أشرف ولفيف من مذيعى القناة والعاملين بها، احتفاليه بالإعلامية الكبيرة سناء منصور، بمناسبة تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لها فى احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021.

ووصف الكاتب الصحفى كرم جبر، الإعلامية سناء منصور، بالمقاتلة التى دخلت الكثير من المعارك الإعلامية الناجحة، مضيفًا أنها قامة إعلامية كبيرة جدًا يجب على الأجيال الجديدة أن تتخذها قدوة وتتعلم منها.

وأثنى الكاتب الصحفى محمود مسلم، على الإعلامية سناء منصور مؤكدًا أنها إعلامية وقامة كبيرة تعلم وتتلمذ على يدها الكثير من الإعلاميين ومقدمى البرامج، مضيفًا أن على الشباب التعلم منها والحصول على خبرتها.

ومن جانبها عبرت منصور عن سعادتها الكبيرة بتكريم الرئيس السيسى لها، مضيفة أن ذلك التكريم يساوى الملايين بالنسبة لها، وأوضحت أنها سعيدة بحضور الكاتب الصحفى كرم جبر احتفاليه القناة بها، وسعيدة بتكريم القناة لها فى وجود العاملين بها.

وقال الشيخ خالد الجندى، إن تكريم الإعلامية سناء منصور هو تكريم لجميع العاملين بالإعلام، مضيفًا أنها تاريخ من العطاء المتواصل الذى لا ينقطع أو يندب، معبرًا عن سعادته بوجوده فى احتفالية القناة بها.

وعقب ذلك عقد الكاتب الصحفى كرم جبر، لقاءً مع قيادات القناة والعاملين بها، تضمن الحديث عن الدور الوطنى للإعلام المصرى، وكذلك ضوابط ومعايير العمل الإعلامى والتى وضعها المجلس لضبط المشهد الإعلامى.

وأكد الكاتب الصحفى كرم جبر، أن الإعلام المصرى لعب ومازال دورًا كبيرًا فى القضايا الوطنية الهامة وشكل خط دفاع قوى للغاية عن المصريين، كما يلعب دورًا كبيرًا ومهما فى توعية المواطنين، مشيرا إلى أن الإعلام يؤدى دوره ومهمته على أكمل وجه.

وأضاف جبر أن التحدى الأول والأكبر الذى يواجه الإعلام هو أن يكون مؤثرا بدرجة أكبر من الوقت الحالى، خاصة وأن السوشيال ميديا أصبحت تلعب دور الإعلام غير التقليدى، وبالتالى يجب أن يكون الإعلام مؤثرا فى السوشيال ميديا وليس على العكس، مضيفًا أن السوشيال ميديا تتميز بسرعة نشر الأخبار لكن ربما تفتقد إلى الدقة، لذلك فعلى الإعلام دورًا كبيرًا فى سرعة ملاحقة الأخبار والتأكد من المعلومة.

وأوضح، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مسؤول عن تنظيم الإعلام وليس صناعته، مضيفًا أن المهمة صعبة وتحتاج إلى وقت للوصول إلى ضبط المشهد الإعلامي، مضيفًا أن الحرية هى الماء والهواء للإعلام والأخطاء التى تحدث بسبب الممارسة الديمقراطية يجب أن تعالج بوسائل ديمقراطية، وحرية الصحافة لا تشمل المفهوم الضيق ولكن بالمفهوم الواسع أدقق كل خبر وتكون المعلومات صحيحة ويكون النقد بناء.

وأشار إلى أن المجلس له العديد من الصلاحيات طبقًا لقانونه، وأن أحد القضايا الأساسية التى عمل عليها المجلس منذ تأسيسه هى تنظيم التراخيص للقنوات الفضائية والصحف القومية والجزبية والخاصة فضلًا عن الراديو والمواقع الإلكترونية، مشيرًا إلى أنه تم عمل شهادات موثقة تحمل علامة مائية مثل ورق البنكنوت لمنع التلاعب وحتى لا يتم تزويرها.

وتابع: وكذلك نبحث ونحقق فى الشكاوى التى ترد للمجلس وفحص المخالفات التى يتم رصدها، وأن المجلس استضاف خلال الفترة الأخيرة معظم الوزراء فى جلسات مغلقة أو مفتوحة لمعرفة تطورات الأوضاع على الساحتين المحلية والدولية حتى يكون هناك تواصل بين الإعلام والوزراء وصناع القرار، كما نظم العديد من الحلقات النقاشية حول قضايا الأمن القومى والمحتوى غير الأخلاقى.

ومن جانبه عبر محمود مسلم، عن سعادته بوجود كرم جبر، مضيفًا أن جميع العاملين فى DMC ملتزمون بالضوابط والمعايير الإعلامية، وعدم الخروج عن النص والبعد عن استخدام الألفاظ، وقال: نعمل على الالتزام بفكرة أن المذيع ليس سياسيا بل يؤدى دوره بمنتهى الحيادية ويقوم بعرض كافة الأراء المختلفة.

وأضاف: سعداء بالكم الكبير من الاستجابات من الوزراء والمحافظين للحالات الصعبة التى تعرضها القناة، موضحًا أن ذلك هو أحد الأدوار الرئيسية للإعلام الوطنى البناء.