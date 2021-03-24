بـ3 مليارات جنيه .. مزايا خاصة للعاملين بالتعليم فى الموازنة الجديدة

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير المالية الدكتور محمد معيط، خلال اجتماع الحكومة اليوم، مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتى تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى بالتعليم العام والأزهر، والذى سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية "رياض الأطفال، الصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى" بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه.





ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع موازنة العام المالى المقبل 2021/2022، الذى عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان. وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالى والجامعى والبحث العلمى، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.

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