صور.. مراسم توقيع السيسى ونظيره البوروندى مذكرات تفاهم فى الإدارة المتكاملة

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقع "فيس بوك" صورا من حضور الرئيس ونظيره البوروندى إيفاريست ندايشيمى، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى بوروندى والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الرسمية.





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